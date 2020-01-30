Рианна встречается с A$AP Rocky

Рианна встречается с A$AP Rocky

30.01.2020, 16:06, Новости дня

Американская певица Рианна провела время в отеле с рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает издание The Sun.

Исполнителей видели вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, после которого они якобы провели ночь в отеле.

«Они действительно наслаждаются компанией друг друга. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие. Между ними все достаточно просто. Рианна не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она одинокая женщина, которая развлекается», – рассказал инсайдер. 

Рианна с 2017 до 2020 года встречалась с саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем. Они разошлись в начале 2020 года. Об этом писало издание US Weekly.

Подтвержденные серьезные отношения у нее были с музыкантом Крисом Брауном. Пара рассталась в 2013 году. Известно, что Браун избил певицу, закрыв ее в автомобиле.

Рианна заявляла, что не приемлет поверхностные отношения и секс на одну ночь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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