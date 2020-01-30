Стало известно о долге компании режиссера Соловьева перед Минкультуры

Компания режиссера Сергея Соловьева «Линия кино» по-прежнему не вернула Минкультуры долг в размере 25,5 млн рублей и не уплатила штраф в размере более 9 млн рублей за неснятый фильм «Елизавета и Клодиль», свидетельствуют данные базы «Государственная поддержка».

Режиссер Сергей Соловьев планировал приступить к съемкам картины «Елизавета и Клодиль» еще в 2012 году, но их пришлось отложить из-за болезни актера Пьера Ришара. В 2018 году Минкультуры обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд кинокомпаний по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на производство фильмов, так как фильмы так и не были сняты, а деньги не возвращены ведомству. Среди списка компаний была студия Сергея Соловьева «Линия кино», которая так и не сняла картину «Елизавета и Клодиль».

«Не осуществлено производство национального фильма. Денежные средства не возвращены Минкультуры России», – передает РИА «Новости» материалы базы данных «Государственная поддержка».

Согласно актуальным данным, на фильм было выделено 25,5 млн рублей, которые не были возвращены Минкультуры. Штраф составляет более 9 млн рублей.

Напомним, 14 января сообщалось, что народный артист России, режиссер Сергей Соловьев попал в больницу. Позже он был переведен из обычной палаты в реанимацию.

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