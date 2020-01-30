На Урале пьяный молодой парень убил прохожего, чтобы забрать кроссовки

На Урале в городе Ревда молодой человек получил наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство. Как установили следователи, 19-летний местный житель избил прохожего, чтобы забрать у него кроссовки, в течение суток последний скончался.

Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда увидел, как у прохожего мужчины выпал из кармана телефон. Гаджет он забрал себе, а затем напал на мужчину, так как последний заметил пропажу. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов, житель упал. Затем он снял с погибшего кроссовки, надел их и ушел.

В течение суток местный житель скончался от полученных травм, подозреваемый был задержан полицией. Позже он признался в содеянном. Суд вынес приговор, назначив обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Основной закон Андрей Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей. Об этом пишет «Интерфакс». В частности, предлагается закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Такая формулировка была предложена на общественных слушаниях по поправкам в Конституцию. «Я положительно отношусь к этим […]