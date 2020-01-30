На Урале пьяный молодой парень убил прохожего, чтобы забрать кроссовки

На Урале пьяный молодой парень убил прохожего, чтобы забрать кроссовки

30.01.2020, 16:04, Разное

На Урале в городе Ревда молодой человек получил наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство. Как установили следователи, 19-летний местный житель избил прохожего, чтобы забрать у него кроссовки, в течение суток последний скончался.
Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда увидел, как у прохожего мужчины выпал из кармана телефон. Гаджет он забрал себе, а затем напал на мужчину, так как последний заметил пропажу. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов, житель упал. Затем он снял с погибшего кроссовки, надел их и ушел.

В течение суток местный житель скончался от полученных травм, подозреваемый был задержан полицией. Позже он признался в содеянном. Суд вынес приговор, назначив обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Основной закон Андрей Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей. Об этом пишет «Интерфакс». В частности, предлагается закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Такая формулировка была предложена на общественных слушаниях по поправкам в Конституцию. «Я положительно отношусь к этим […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика