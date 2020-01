Daily Mail — Грета Тунберг станет товарным знаком — для защиты от коммерции

Грета Тунберг намерена зарегистрировать своё имя как товарный знак. Об этом экоактивистка объявила на своей странице в Instagram, пишет Daily Mail. Тунберг утверждает, что многие пытаются в коммерческих целях использовать её имя и название её движения «Пятницы ради будущего», а товарный знак позволит преследовать таких людей по закону.



Reuters

Юная экоактивистка Грета Тунберг заявила, что собирается зарегистрировать как товарный знак своё имя, а также название международного движения, «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future), пишет Daily Mail.

Своими планами девушка поделилась в посте в Instagram. Тунберг пожаловалась, что третьи лица постоянно используют её имя в коммерческих целях, хотя сама она на это согласия не даёт. «Такое происходит, к примеру, в маркетинговых целях — люди продают продукцию или собирают деньги от моего имени или от имени нашего движения», — объяснила активистка.





Посмотреть эту публикацию в Instagram

















Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation… First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they "represent" me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by ”me” or someone saying they ”represent” me. I apologize to anyone who has been contacted — and even misled — by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name. That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done. Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can — and must — not be used for individual or commercial purposes. And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more. The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health. Love/ Greta

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 29 Янв 2020 в 7:33 PST

Тунберг заверила, что ни она сама, ни кто-либо другой из школьников-активистов «не испытывают никакого интереса к товарным знакам». Однако, по словам девушки, это необходимый шаг, который позволит преследовать по закону всех, кто попытается использовать её имя и название «Пятницы ради будущего» в целях, отличающихся от тех, что поддерживает движение.

«Пятницы ради будущего» — глобальное движение, основанное мной. Оно принадлежит любому, кто в нём участвует, — прежде всего молодёжи. Его нельзя использовать в личных или коммерческих целях», — цитирует Daily Mail Тунберг.

Также активистка объявила, что вместе с семьёй она создаёт некоммерческий фонд, который поможет «наиболее прозрачно» распоряжаться получаемыми деньгами — гонорарами от продажи книг, пожертвованиями, грантами. Организация будет заниматься продвижением темы устойчивого развития в таких сферах, как экология, климат, общество, а также психическое здоровье.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян. В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости. Всего на борту круизного судна находятся более […]