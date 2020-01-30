Гаджеты: Смартфоны Huawei P40 будут дешевле, чем Huawei P30



Компания Huawei несмотря на проблемы с американскими санкциями продолжает активно выводить на рынок новые модели смартфонов и уже объявила о запланированной на март презентации модели Huawei P40, причисляемой к классу камерофонов. Инсайдеры уже выяснили практически все детали дизайна и технические характеристики смартфона с уникальными фотографическими свойствами.

Учитывая нарастающее давление на компанию со стороны правительства США и дальнейшее ужесточение санкций, Huawei P40 новый камерофон будет выведен на рынок без сервисов и приложений Google. Тем не менее компания устанавливает на смартфоны серии аналогичный сервисам Google Mobile Services пакет Huawei Mobile Services (HMS). При этом по утверждению инсайдеров цена новой серии Huawei P40 будет значительно ниже торгуемых на сегодняшний день смартфонов Huawei P30. При плате за лицензию на сервисы Google Mobile Services производителям смартфонов приходится отдавать Google по 40 долларов с каждого смартфона.

По предположению авторитетного инсайдера RODENT950 модели Huawei P40 и Huawei P40 Pro попадут к европейскому потребителю по цене 600 и 800 евро. Между тем на старте продаж прошлогодних моделей Huawei P30 и P30 Pro на европейском рынке они продавались по 800 и 1000 евро. В сообщении информатора указывается, о выходе также и премиальной модели Huawei P40 Pro Premium, которая оценивается в 1000 евро.

Последняя, самая дорогостоящая модель по информации осведомленных экспертов будет иметь основную камеру с пятью сенсорами под брендом Leica и получит 10-ти кратный оптический зум. AMOLED дисплей камерофона получит закругленные со всех четырех сторон кромки экрана. Корпус будет изготовлен из керамики, а автономную работу обеспечит аккумуляторная батарея на 5500 мАч, поддерживающая быструю зарядку на 50 Вт.

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