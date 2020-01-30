Гаджеты: Прошивать смартфоны под Android будет легче



Специалисты компании Google разработали новый сервис, обеспечивающий значительное упрощение процесса прошивки смартфонов, работающих под Android. В результате получение обновлений станет проще, и для этого не надо будет привлекать специалистов. Новый сервис получил название Android Flash Tool.

Теперь пользователь не должен искать в интернете специальный образ, прошивка осуществляется с помощью браузера и связи через кабель USB, обеспечивающий получение программного обеспечения AOSP (Android Open Source Project). Приложение Android Flash Tool предоставит возможность без дополнительных сложностей устанавливать сборки и обновления, выпускаемые Google, программы и патчи для AOSP.

В прошлом году были введены сборки, выпускаемые по проекту Project Treble, однако только сейчас появился Android Flash Tool, для браузеров. Приложение использует интерфейс WebUSB API, который позволит подключать и проводить работы со смартфоном под Android.

На компьютер не требуется загрузка образов операционной системы и таких инструментов как ADB (Android Debug Bridge). Однако в браузерах требуется использование WebUSB API которые появились Google Chrome, Microsoft Edge версии 79 и более новых, а также в последних версиях Opera. В настоящее время Android Flash Tool работает только со смартфонами Google Pixel всех модификаций.

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