Каникулы китайским студентам в РФ продлили до марта

Каникулы студентам из Китая, обучающимся в России, из-за коронавируса продлены до 2 марта, сообщили в Минобрнауки.
«Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график», – передает РИА «Новости» текст приказа министерства.
Ранее глава правительства поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания».
В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.
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