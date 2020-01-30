Каникулы китайским студентам в РФ продлили до марта

Каникулы китайским студентам в РФ продлили до марта

30.01.2020, 15:58, Новости дня

Каникулы студентам из Китая, обучающимся в России, из-за коронавируса продлены до 2 марта, сообщили в Минобрнауки.

«Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график», – передает РИА «Новости» текст приказа министерства.

Ранее глава правительства поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания».

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.



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