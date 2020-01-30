В Конституции предложили закрепить положение о семье как «союзе мужчины и женщины»

По предложению общественников в Конституции могут закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины» и пункт о защите традиционных семейных ценностей, это предложение уже поддержал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

С предложением выступил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Клишас отметил, что поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, передает «Интерфакс».

Сейчас в Семейном кодексе прописано, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины.

Ранее глава комитета Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что на заседании комитета 5 февраля будут рассмотрены поступившие поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д. Также готовятся поправки в преамбулу Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.

Ожидается, что во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.

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