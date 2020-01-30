СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В июне 2019 года банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей.
В июле стало известно, что Высокий суд Лондона арестовал 140 объектов и компаний Минца по иску банка «Траст». Активы семьи бизнесмена рассредоточены по всему миру, а совокупная стоимость арестованных активов оценивается в $572 млн.
Сам Борис Минц сейчас находится в Лондоне, куда он переехал вместе с семьей в мае 2018 года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Следственные органы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранее оставил двух сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, по статье «Истязание», сообщила пресс-служба СКР. По данным правоохранительных органов, мужчина жил с семьей в Комсомольске-на-Амуре и причинял жене и детям «физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», говорится в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вандалы осквернили храм в Сарове / 28 января
- В ДТП со скорой и грузовиком в Марий Эл погибли три человека / 21 января
- В России обсудят законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство / 31 декабря
- Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 января; парламент ЕС одобрил соглашение / 29 января
- Бурджанадзе обратилась за помощью к России / 6 декабря
- Мама Шеремета о результатах расследования убийства сына: Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному / 13 декабря
- На Тайване пропал вертолет с начальником генштаба / 2 января
- Подозреваемых в причастности к крушению украинского лайнера арестовали в Иране / 14 января