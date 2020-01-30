СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

СКР объявил бизнесмена Минца в международный розыск

30.01.2020, 15:57, Новости дня

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В июне 2019 года банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей.

В июле стало известно, что Высокий суд Лондона арестовал 140 объектов и компаний Минца по иску банка «Траст». Активы семьи бизнесмена рассредоточены по всему миру, а совокупная стоимость арестованных активов оценивается в $572 млн.

Сам Борис Минц сейчас находится в Лондоне, куда он переехал вместе с семьей в мае 2018 года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом».



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