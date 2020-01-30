Пассажирский самолет экстренно приземлился в Домодедово из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Домодедово из-за угрозы взрыва

30.01.2020, 15:54, Разное

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7. Самолет следовал из Симферополя в Москву.

По данным телеграм-канала Baza, пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Обновление. Авиакомпания S7 дала официальный комментарий о сложившейся ситуации. «Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 Симферополь – Москва не подтвердилась. Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», – заявили представители пресс-службы.



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