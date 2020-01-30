Не оказывают помощь и не признают инвалидность. Правозащитница рассказала об условиях украинских политзаключенных в СИЗО РФ

Условиях в российских СИЗО, где незаконно содержаться украинские политзаключенные, не соответствуют не только нормам международного гуманитарного права, но и требованиям национального законодательства. Об этом рассказала крымская политзащитница Лиля Гемеджи, сообщает 30 января «Крым.Реалии».

Гемеджи рассказала, что недавно встречалась в фигурантом дела «Хизб ут-Тахрир» Сервером Зекирьяевым и он жаловался ей воспаленные лимфатические узлы. По словам правозащитницы, у Зекирьяева «в области шеи две огромные шишки, которые видны невооруженным глазом, и они доставляют ему боль». При этом никакой медицинской помощи заключенному не оказывают, а диагноз не установлен.

Адвокат также рассказала, что российский ФСИН отказывается признавать проблемы со здоровьем еще одного фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Джемиля Гафарова. Не смотря на то, что инвалидность Гафарова была документально подтверждена еще, когда он был на свободе, ФСИН не принимает подобные выписки в качестве доказательств и организовывает лишь формальные проверки, обследования и дает заключения, не соответствующие действительности, сообщила Гемеджи.

Об ухудшении состояния еще одного заключенного — Владимира Дудки — рассказал изданию его сын Илья Каверников. По его словам, у Дудки в последние четыре месяца появилась неизвестная сыпь по всему телу, которая вызывают зуд. Помимо этого, мужчина месяц страдал от давления и головной болит, а врачи давали ему только анальгин, сообщил Каверников.

21 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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