Политика: Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат РФ к работе в крупнейшем политическом объединении континента.

На этой неделе из Страсбурга в Россию пришли сразу две хороших новости. Во вторник зампредседателя Госдумы РФ Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против – 117, еще три бюллетеня признаны недействительными.

А в среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме. Данную резолюцию поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались. При этом в резолюции подчеркивается, что ПАСЕ «не считает возможным применить правила», которые предусматривают оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств. Это, как позже отметили эксперты, всецело соответствует интересам не только России, но и всей Европы.

Напомним, шесть лет назад Москву лишили некоторых прав и полномочий в ПАСЕ после того, как РФ воссоединилась с Крымом. Тогда российская делегация приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации.

Однако после серии дипломатических побед летом прошлого года ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в Ассамблее. Такое решение, впрочем, вызвало протест у так называемой группы «Балтик-плюс» – то есть делегаций Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. А украинская делегация и вовсе отказалась участвовать в работе Ассамблеи, сменив свое решение лишь в середине января текущего года.

О том, для чего РФ вернулась в ПАСЕ, как это отразится на взаимоотношениях с европейскими партнерами и каковы планы российской делегации на текущий год, газета ВЗГЛЯД поговорила с заместителем председателя Госдумы РФ, вице-спикером и руководителем российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым.

ВЗГЛЯД: Петр Олегович, почему для РФ так важно возвращение в ПАСЕ?

Петр Толстой: ПАСЕ – самая большая европейская организация. Она задумывалась как организация без разделительных линий и как объединение стран с общими ценностями. Для нас это важная площадка, где мы отстаиваем интересы РФ и защищаем интересы наших граждан.

Поэтому работа российской делегации началась в июне и продолжилась сейчас, несмотря на попытки наших недоброжелателей компрометировать Россию. Все эти попытки закончились неудачей. Здравомыслящее большинство Ассамблеи поддержало и полное возращение полномочий российской делегации, и назначение заместителя председателя Ассамблеи от России. Считаю, мы очень продуктивно здесь отработали.

ВЗГЛЯД: Вы могли бы рассказать о самом ярком достижении российской делегации в ПАСЕ с момента возвращения полномочий?

П. Т.: Да. Как пример нашей работы могу привести Декларацию о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны с осуждением тех хамских заявлений, которые звучат в последнее время в Польше, Прибалтике и на Украине. С такой инициативой выступила Россия, нас поддержали 17 стран и около 80 депутатов Ассамблеи. Все это говорит о том, что подобные вещи нужно четко, ясно и последовательно отстаивать для того, чтобы не дать возможности переврать нашу историю. Мы вернулись в ПАСЕ для того, чтобы говорить правду, и чтобы она присутствовала в европейской повестке.

ВЗГЛЯД: Насколько тяжело сейчас российской делегации доказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам?

П. Т.: Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Мы одна из 47 стран-членов ПАСЕ, но убеждать коллег мы умеем. Я надеюсь, в этом есть определенный смысл, потому что речь идет о диалоге между депутатами, представляющими национальные парламенты. И это, безусловно, влияет на политическую повестку всей Европы.

ВЗГЛЯД: Можем ли мы четко определить, какие страны и политики являются друзьями РФ в ПАСЕ, а какие, напротив, будут нам жестко оппонировать?

П. Т.: Друзьями в современном мире я бы поостерегся кого-то называть – у всех свои интересы. Конечно, большинство делегаций не сочувствует той хамской агрессивной риторике, которую проповедуют члены специально созданной антироссийской группы «Балтик-плюс». Туда входят прибалты, британцы, грузины, поляки и прочие яростные оппоненты России.

Но у нас отличные взаимоотношения со многими делегациями.

Традиционно нас поддерживают наши коллеги из Армении, Азербайджана, Франции, Италии, Германии. У нас прекрасные отношения с делегациями Сербии, Швейцарии, я могу долго их перечислять. Речь идет о большинстве в Ассамблее. И те решения, которые принимаются голосованием, являются доказательством того, что большинство на нашей стороне.

ВЗГЛЯД: Очевидно, что перед российской делегацией в 2020 году стоит множество задач. Какую из них вы считаете самой важной?

П. Т.: У нас следующая сессия ПАСЕ запланирована на апрель. Там мы будем развивать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем развенчивать мифы по поводу нашей страны, которые здесь циркулируют. И, конечно, будем работать с делегациями разных стран над тем, чтобы точка зрения РФ по этому вопросу была широко представлена во всей Европе. Вот что для нас важно.

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