СК попросил заочно арестовать миллиардера Минца

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в многомиллионной растрате бизнесмена Бориса Минца, который также объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», – сообщили в пресс-службе ТАСС.
Морозова добавила, что ходатайство следствия будет рассмотрено 31 января в 10.00 мск.
В мае 2018 года владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы».
В июле прошлого года суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон.
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