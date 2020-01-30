Помилование Иссахар — политический жест Путина в адрес Нетаньяху ради «деликатных отношений»

Помилованная накануне президентом Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар после освобождения встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Haaretz. Отмечается, что решение о помиловании израильтянки призвано не допустить нанесения вреда «деликатным отношениям» двух стран.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин помиловал осуждённую за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар в качестве «политического жеста» премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Haaretz.

По словам пожелавшего остаться неизвестным высокопоставленного израильского чиновника, в РФ стремились решить проблему, так как заключение Иссахар могло навредить «деликатным отношениям» с Израилем.

Решение о помиловании 26-летней гражданки Израиля было принято на фоне визита в Москву Нетаньяху. Незадолго до встречи с Путиным в Кремле он поблагодарил российского лидера за снисхождение к девушке. С благодарностью также выступил президент Израиля Реувен Ривлин.

«Я так рад получить известие о решении президента Путина помиловать Нааму, и я благодарю его за мудрость и гуманность, которые он продемонстрировал, приняв это решение», — написал на своей страничке в Twitter Ривлин.

Сам Владимир Путин отметил, что решение было принято во многом благодаря матери осуждённой израильтянки Яффе, но призвал не забывать о самом преступлении.

Нетаньяху отметил, что его визит «сигнализирует о дальнейшем сближении» двух стран. По его словам, Владимир Путин стал первым мировым лидером, с которым он встретился после обнародования президентом США Дональдом Трампом плана ближневосточного урегулирования.

«Хотел бы услышать Ваше мнение, посмотреть, как мы можем собрать силы для мира», — заявил на встрече лидер Израиля.

В апреле прошлого года Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, напоминает Haaretz. Израильтянку осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

В четверг Нетаньяху встретился с освобождённой из-под стражи девушкой и её матерью в московском аэропорту. Ранее стало известно, что премьер-министр захотел лично забрать Иссахар из РФ на своём самолёте.

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