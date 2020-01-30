«Ни один мирный план не идеален» — премьер Великобритании встал на защиту «сделки века» Трампа

«Ни один мирный план не идеален» — премьер Великобритании встал на защиту «сделки века» Трампа

30.01.2020, 15:47, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в поддержку плана ближневосточного урегулированию Дональда Трампа, призвав палестинское правительство сотрудничать в его воплощении в жизнь, пишет The Independent. При этом, по мнению лидера оппозиции Джереми Корбина, предложения американского лидера ущемляют права жителей Палестины.


Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал палестинское правительство рассмотреть предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, передаёт The Independent.

По словам Джонсона, план палестино-израильского урегулирования поможет воплотить в жизнь принцип двух государств для двух народов, а также «может оказаться позитивным шагом вперёд» для региона.

«Ни один мирный план не идеален, но заслуга этого плана заключается в том, что он предлагает решение вопроса двух государств, — заявил британский премьер. — Он гарантирует, что Иерусалим будет столицей как Израиля, так и для палестинцев».

Как отмечает издание, таким образом Джонсон попытался «восстановить хорошие отношения с президентом США», после того как отверг его требование не допускать китайскую компанию Huawei к созданию сетей 5G.

Однако лидер британской оппозиции Джереми Корбин с точкой зрения премьера не согласился, заявив, что предложения Трампа не имеют ничего общего с «мирным» планом, так как они ущемляют права жителей Палестины.

«План президента Трампа ни на шаг не приблизит к миру, никто из палестинцев по всему миру не поддерживает его. Может быть это будет хорошей возможностью для британского правительства откровенно заявить США: «В этом вы не правы. Необходимо найти решение по принципу двух государств для двух народов, которое бы пользовалось международной поддержкой», — заявил глава Лейбористской партии.

При этом, как пишет The Independent, Джонсон призвал Корбина «вступить в контакт с его другом, моим другом в администрации Палестины, Махмудом Аббасом и призвать его в кои-то веки сотрудничать в реализации этой инициативы, а не оставлять политический ваакум».



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