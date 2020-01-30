Круизный лайнер блокировали в порту Италии из-за подозрений на коронавирус

Круизный лайнер Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи в 100 км от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга диагностировали симптомы вирусного заболевания, их поместили в карантин.

У двух туристов на лайнере с 6 тыс. пассажирами на борту зафиксировали повышение температуры и респираторные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Муж и жена поднялись на борт судна в Савоне, до этого они прибыли в Милан на самолете.

В Чивитавеккью направили медиков, чтобы провести тесты на наличие у них коронавируса нового типа.

Другим пассажирам лайнера пока не разрешают сходить на берег. Представитель береговой охраны заявил, что ситуация на борту находится под контролем.

«Ожидаем результатов анализов, все, что было необходимо, сделано. В настоящий момент нет поводов для беспокойства», – сказал он.

Отмечается, что до сих пор в Италии не зарегистрировали ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания».

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.

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