Скончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Бывшая актриса Липецкого драмтеатра Светлана Агеева, исполнявшая эпизодические роли в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» скончалась в Москве, сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова.

«Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни», – сказала Кулешова, передает РИА «Новости».

Агеева с 2000 по 2011 годы играла в Липецком драмтеатре, после ее перевез жить в Москву сын.

«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала», – сказала директор.

Прощание с актрисой пройдет в Москве.

Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. В 1964 году она окончила факультет музыкального театра ГИТИС, играла в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, Театре на Таганке, Липецком государственном академическом театре драмы имени Толстого.

Она также сыграла несколько ролей в кино, в том числе сыграла две эпизодические роли в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

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