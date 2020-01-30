Скончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Бывшая актриса Липецкого драмтеатра Светлана Агеева, исполнявшая эпизодические роли в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» скончалась в Москве, сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова.
«Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни», – сказала Кулешова, передает РИА «Новости».
Агеева с 2000 по 2011 годы играла в Липецком драмтеатре, после ее перевез жить в Москву сын.
«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала», – сказала директор.
Прощание с актрисой пройдет в Москве.
Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. В 1964 году она окончила факультет музыкального театра ГИТИС, играла в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, Театре на Таганке, Липецком государственном академическом театре драмы имени Толстого.
Она также сыграла несколько ролей в кино, в том числе сыграла две эпизодические роли в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
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