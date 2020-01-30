Опубликовано видео крушения самолета C-130 в Австралии

В Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором виден момент крушения самолета С-130 в Австралии.
Самолет принадлежал канадской компании Coulson Aviation. Крушение произошло в районе Снежного Монаро на юге штата Новый Южный Уэльс, информирует The Aviationist.
На прошлой неделе сообщалось, что самолет C-130, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, потерпел крушение. Погибли три человека.
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