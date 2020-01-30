Новорожденной порезали лицо в роддоме под Челябинском

В роддоме Кыштыма в Челябинской области во время кесарева сечения порезали лицо новорожденной девочке, порез на щеке ребенка замазали зеленкой. По словам врачей, это произошло из-за того, что роженица дергалась во время операции.

По словам бабушки новорожденной, 19-летняя Дарья поступила в роддом со схватками, роды должны были пройти естественным способом, однако ребенок поменял положение, и врачи решили делать кесарево сечение, передает «Первый областной».

Женщина рассказала, что роженице сделали эпидуральную анестезию, но когда был сделан первый разрез, девушка закричала, что ее режут на живую. После этого будущей матери была сделана инъекция в вену.

«Внучка родилась в 21.50 и нам ее показали с разрезом на щечке. Врачи сказали снохе «Меньше надо было дергаться!». Порез обработали зеленкой и все», – рассказала бабушка.

Мать и ребенок находятся в роддоме. У Дарьи несколько дней назад поднялась температура, которая не спадает до сих пор.

«У нее температура 39, ее перевели в отдельную палату, там холодно, обогреватель только сегодня ей принесли, когда я попросила. Ребенка от нее тоже только сегодня забрали. У Даши какая-то инфекция, она принимает антибиотики и при этом ей приносили ребенка на грудное вскармливание! Как такое вообще возможно?» – говорит бабушка.

Комментариев от главного врача роддома и регионального Минздрава пока нет.

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