Работа кишечного иммунитета повышается во время приемов пищи

Понимание связи между особенностями питания, здоровьем кишечника и воспалением может помочь в разработке стратегий профилактики и лечения болезни Крона. Благодаря новому исследованию появилась интригующая «зацепка».

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Ученые из Мельбурнского университета обнаружили, что защитные механизмы кишечника значительно усиливаются во время приемов пищи. Оказывается, поглощая обед, мы провоцируем «цепную реакцию» в кишечнике. Она начинается с выделения вазоактивного кишечного нейропептида, который увеличивает активность лимфоидных клеток, а те, в свою очередь, способствуют росту уровня иммунных клеток (интерлейкинов). По мнению ученых, этот защитный механизм нацелен на потенциальные патогены, поступающие с пищей. Удивительно то, что он также срабатывает даже просто в ожидании перекуса. «Необходимо еще многое понять в этом упреждающем механизме. Но уже сейчас понятно, что нарушение циркадных ритмов и регулярных приемов пищи может усилить хроническое воспаление в кишечнике», — пишут авторы исследования.

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