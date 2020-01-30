В России появится единая база жертв политических репрессий

В РФ планируется создать единую базу данных жертв политических репрессий. Рассмотреть соответствующий вопрос поручил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, создание базы Администрация президента РФ обсудит с Росархивом, Федеральной службой безопасности (ФСБ), МВД и ФСИН России.
Данное поручение должно быть выполнено до 1 октября. Отвечать за соответствующую работу будут первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСИН Александр Калашников.
Помимо этого Путин поручил Госдуме определить понятие "место массовых захоронений", а также отдал распоряжение московским и подмосковным властям создать музей на территории памятника истории "Бутовский полигон". За организацию музея будут отвечать мэр Москвы Сергей Собянин и глав Подмосковья Андрей Воробьев.
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