В России появится единая база жертв политических репрессий

В России появится единая база жертв политических репрессий

30.01.2020, 15:32, Новости дня

В РФ планируется создать единую базу данных жертв политических репрессий. Рассмотреть соответствующий вопрос поручил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, создание базы Администрация президента РФ обсудит с Росархивом, Федеральной службой безопасности (ФСБ), МВД и ФСИН России.

Данное поручение должно быть выполнено до 1 октября. Отвечать за соответствующую работу будут первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСИН Александр Калашников.

Помимо этого Путин поручил Госдуме определить понятие "место массовых захоронений", а также отдал распоряжение московским и подмосковным властям создать музей на территории памятника истории "Бутовский полигон". За организацию музея будут отвечать мэр Москвы Сергей Собянин и глав Подмосковья Андрей Воробьев.

 

Источник: Вести



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