Мать Алены Водонаевой впервые снялась в качестве модели в фотосессии

Ларису Водонаеву в качестве модели пригласили сняться в фотосессии для бренда дизайнерской одежды. Об этом российская телезвезда Алена Водонаева пояснила на своей странице в Instagram-аккаунте, опубликовав видеоролик с мероприятия.
Приглашение на участие в фотосъемке Лариса Водонаева получила на презентации книги «Мамин торт». Она всегда мечтала выпустить авторскую книгу рецептов, и Алена Водонаева помогла найти ей издателя, а также организовать презентацию, которую не обошел стороной даже модельный бизнес.
По словам участницы ток-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, ее мама не только отлично готовит, но и потрясающе выглядит. Она всего лишь хотела занять ее делом, но Ларисой Водонаевой заинтересовались люди из сферы модельного бизнеса.
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