Мать Алены Водонаевой впервые снялась в качестве модели в фотосессии

Мать Алены Водонаевой впервые снялась в качестве модели в фотосессии

30.01.2020, 15:31, Разное

Ларису Водонаеву в качестве модели пригласили сняться в фотосессии для бренда дизайнерской одежды. Об этом российская телезвезда Алена Водонаева пояснила на своей странице в Instagram-аккаунте, опубликовав видеоролик с мероприятия.
Приглашение на участие в фотосъемке Лариса Водонаева получила на презентации книги «Мамин торт». Она всегда мечтала выпустить авторскую книгу рецептов, и Алена Водонаева помогла найти ей издателя, а также организовать презентацию, которую не обошел стороной даже модельный бизнес.

По словам участницы ток-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, ее мама не только отлично готовит, но и потрясающе выглядит. Она всего лишь хотела занять ее делом, но Ларисой Водонаевой заинтересовались люди из сферы модельного бизнеса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян. В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости.   Всего на борту круизного судна находятся более […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика