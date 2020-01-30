Мать Алены Водонаевой впервые снялась в качестве модели в фотосессии

Ларису Водонаеву в качестве модели пригласили сняться в фотосессии для бренда дизайнерской одежды. Об этом российская телезвезда Алена Водонаева пояснила на своей странице в Instagram-аккаунте, опубликовав видеоролик с мероприятия.

Приглашение на участие в фотосъемке Лариса Водонаева получила на презентации книги «Мамин торт». Она всегда мечтала выпустить авторскую книгу рецептов, и Алена Водонаева помогла найти ей издателя, а также организовать презентацию, которую не обошел стороной даже модельный бизнес.

По словам участницы ток-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, ее мама не только отлично готовит, но и потрясающе выглядит. Она всего лишь хотела занять ее делом, но Ларисой Водонаевой заинтересовались люди из сферы модельного бизнеса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян. В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости. Всего на борту круизного судна находятся более […]