В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

Привести в действие взрывное устройство на борту прибывшего в Москву из Симферополя лайнера S7 грозила 35-летняя Антонина Полодиянцева, сообщил источник "Интерфакса". По его данным, пьяная женщина после приземления встала в проходе и пообещала взорвать себя и попутчиков.
Злоумышленницу уже задержали и доставили в линейный отдел МВД в аэропорту Домодедово. Детали операции не уточняются.
В результате инцидента никто из пассажиров — их на борту было 195, в том числе два младенца — не пострадал.
В настоящее время люди покидают самолет, который после посадки отбуксировали на стоянку, где его встречали представители экстренных служб.
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