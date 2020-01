Волкер заявил, что процесс импичмента Трампа в США повредил Украине

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что процесс импичмента американского президента Дональда Трампа повредил Киеву. Об этом Волкер написал в статье для Foreign Policy, опубликованной 28 января.

Волкер призвал государственного секретаря США Майка Помпео возобновить поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. По его мнению, визит Помпео в Украину, запланированный на 30-31 января, должен стать поводом для возобновления поддержки.

Американский дипломат отметил, что «межпартийное политическое противостояние в США, которое дошло до высшей точки в продолжающемся процессе импичмента» стало трагедией для двусторонних отношений, и привело к тому, что настроенный на реформы президент Украины Владимир Зеленский, оказался «в определенной мере изолированным» и незащищенным.

По словам Волкера, защита Украины нужна, чтобы доказать успехи Украинского государства, при этом «успешность Украины является ключевым фактором в желаемом преобразовании России в мирную и благополучную демократическую страну – партнера международного сообщества».

Американский дипломат считает, что «вместо того, чтобы тратить огромные ресурсы на защиту от воинственной России, Запад смог бы работать с Россией, которая сосредотачивается на улучшении жизни народа». По мнению Волкера, Украина выступает «ключом» в этом процессе.

Волкер отметил, что администрация Трампа в течение первых двух с половиной лет его президентства выделяла Украине помощь и четко определяла РФ как агрессора, однако «с сентября 2019 года, хотя политические позиции не изменились, они потеряли фокус и энергичность».

По словам дипломата, «только Помпео может сделать авторитетное заявление о дальнейшей прочной поддержке Украины».

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представтелей у демократов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

