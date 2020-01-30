В Барнауле невменяемый мужчина убил ножом своего 5-летнего сына

В Барнауле суд вынес решение по делу об убийстве 5-летнего ребенка невменяемым отцом. Местный житель был признан психически нездоровым и отправлен на принудительное лечение.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина находился дома вместе со своим сыном, по неизвестным причинам он нанес мальчику не менее пяти ножевых ранений в живот и грудь, от полученных серьезных травм ребенок скончался на месте.
Мужчину задержали, но объяснить мотивы преступления он так и не смог. Впоследствии обвиняемого признали психически нездоровым, ему предстоит проходить лечение на протяжении как минимум 5 лет.
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