Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

30.01.2020, 15:26, Новости дня

Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В ближайшей перспективе США не собираются выводить войска из Сирии, сообщил спецпредставитель Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри. «Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем», – передает его слова ТАСС. В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии до окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика