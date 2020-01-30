Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта.
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Последнее: В ближайшей перспективе США не собираются выводить войска из Сирии, сообщил спецпредставитель Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри. «Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем», – передает его слова ТАСС. В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии до окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена […]
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