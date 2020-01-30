Задержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина

Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта.

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