Путин поручил Мишустину принять новые меры поддержки пострадавших в Беслане

Правительство должно принять меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, которые пострадали в результате теракта в 2004 году, следует из поручений президента по итогам заседания СПЧ.
«Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1 – 3 сентября 2004 г. Доклад – до 1 апреля 2020 г.», – говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственный – премьер РФ Михаил Мишустин.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что самое тяжелое воспоминание для него – крупные теракты, в частности Беслан и теракт на Дубровке.
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