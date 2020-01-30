Из галереи Couleur в Стокгольме похищено несколько работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме похищено несколько работ Сальвадора Дали

30.01.2020, 15:24, Новости дня

Из галереи Couleur в Стокгольме неизвестные похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации издания, сигнал о краже поступил в 4 утра по местному времени. Грабителей было, предположительно, двое. Они покинули место преступления на темном автомобиле марки Audi. Полиция проводит расследование.

Какие именно произведения искусства были похищены, не уточняется. Владелец галереи, в которой проходила выставка, оценил стоимость каждой из украденных работ от 19 до 47 тысяч евро.

Напомним, в октябре прошлого года в галерее в Сан-Франциско украли офорт Дали «Горящий жираф» стоимостью $20 тысяч. В воскресенье днем человек спокойно зашел в галерею и спустя 32 секунды вышел с картиной в руке.



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