Из галереи Couleur в Стокгольме похищено несколько работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме неизвестные похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает Aftonbladet.
По информации издания, сигнал о краже поступил в 4 утра по местному времени. Грабителей было, предположительно, двое. Они покинули место преступления на темном автомобиле марки Audi. Полиция проводит расследование.
Какие именно произведения искусства были похищены, не уточняется. Владелец галереи, в которой проходила выставка, оценил стоимость каждой из украденных работ от 19 до 47 тысяч евро.
Напомним, в октябре прошлого года в галерее в Сан-Франциско украли офорт Дали «Горящий жираф» стоимостью $20 тысяч. В воскресенье днем человек спокойно зашел в галерею и спустя 32 секунды вышел с картиной в руке.
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Последнее: Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник. Об этом информирует ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта.
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