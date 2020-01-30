Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger показали на видео

Корпорация Renault провела тесты для нового дешевого кроссовера, который можно увидеть на видео. Согласно предварительным данным, версия машины получит название Kiger.
Разработчики создавали новинку на основе модернизированной архитектуры CMF-A. По этой технологии был также спроектирован компактвэн под названием Renault Triber. Кроссовер длиной в менее 4-х метров, оснастят уникальной светодиодной головной оптикой в виде C-образных дневных ходовых огней, которые инженеры позаимствовали у концепт-кара Symbioz. Скорее всего, интерьер нового Kiger получит дизайн, похожий на модель Triber, однако он подвергнется нескольким незначительным изменениям. Речь идет о других передних панелях и «парящем» экране системы мультимедиа.
Бюджетный автомобиль будет функционировать с литровым турбированным двигателем, выдающим 95 лошадиных сил и работающим в паре с роботизированной трансмиссией или 5-ступенчатой МКПП. Машину представят только с передним приводом. Презентация новинки состоится в начале февраля на выставке Auto Expo-2020 в Нью-Дели. В дилерских индийских центрах кроссовер появится в середине года, а к следующему начнет покорять глобальный рынок.
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Последнее: Корпорация Renault провела тесты для нового дешевого кроссовера, который можно увидеть на видео. Согласно предварительным данным, версия машины получит название Kiger. Разработчики создавали новинку на основе модернизированной архитектуры CMF-A. По этой технологии был также спроектирован компактвэн под названием Renault Triber. Кроссовер длиной в менее 4-х метров, оснастят уникальной светодиодной головной оптикой в виде C-образных дневных […]
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