Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger показали на видео

Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger показали на видео

30.01.2020, 15:21, Разное

Корпорация Renault провела тесты для нового дешевого кроссовера, который можно увидеть на видео. Согласно предварительным данным, версия машины получит название Kiger.
Разработчики создавали новинку на основе модернизированной архитектуры CMF-A. По этой технологии был также спроектирован компактвэн под названием Renault Triber. Кроссовер длиной в менее 4-х метров, оснастят уникальной светодиодной головной оптикой в виде C-образных дневных ходовых огней, которые инженеры позаимствовали у концепт-кара Symbioz. Скорее всего, интерьер нового Kiger получит дизайн, похожий на модель Triber, однако он подвергнется нескольким незначительным изменениям. Речь идет о других передних панелях и «парящем» экране системы мультимедиа.

Бюджетный автомобиль будет функционировать с литровым турбированным двигателем, выдающим 95 лошадиных сил и работающим в паре с роботизированной трансмиссией или 5-ступенчатой МКПП. Машину представят только с передним приводом. Презентация новинки состоится в начале февраля на выставке Auto Expo-2020 в Нью-Дели. В дилерских индийских центрах кроссовер появится в середине года, а к следующему начнет покорять глобальный рынок.



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Последнее: Корпорация Renault провела тесты для нового дешевого кроссовера, который можно увидеть на видео. Согласно предварительным данным, версия машины получит название Kiger. Разработчики создавали новинку на основе модернизированной архитектуры CMF-A. По этой технологии был также спроектирован компактвэн под названием Renault Triber. Кроссовер длиной в менее 4-х метров, оснастят уникальной светодиодной головной оптикой в виде C-образных дневных […]

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