В ЕС одобрили договор об условиях Brexit

Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, он завершил процесс согласований документа со стороны ЕС.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit. После голосования в Европарламенте стороны должны обменяться ратификационными документами.
Премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что страна покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.
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