В ЕС одобрили договор об условиях Brexit

В ЕС одобрили договор об условиях Brexit

30.01.2020, 15:19, Новости дня

Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, он завершил процесс согласований документа со стороны ЕС.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

Королева Елизавета II подписала билль о Brexit. После голосования в Европарламенте стороны должны обменяться ратификационными документами.

Премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что страна покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.



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