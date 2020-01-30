«Дни.ру» дарят подарки: телефон INOI 2 Lite

Эргономичный INOI 2 Lite 2019 прекрасно выглядит и отлично помещается в руке. Невероятная скорость работы интерфейса порадует обладателей нового гаджета.

Две SIM карты работают одновременно и позволяют оставаться на связи с родными и близкими в любое время. Кроме всего прочего, доступны миллионы приложений.

Память на телефоне позволит хранить фотографии и музыку в большом объеме. Не упустите шанс получить такой полезный подарок!

Чтобы выиграть, достаточно выполнить два простых условия:

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Больше комментариев – больше шансов победить! Ранее разыгрывался чемодан с шоколадками Kit Kat.

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