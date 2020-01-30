Джессика Симпсон прокомментировала скандальное интервью, которое она дала «под градусом»

В начале февраля свет увидят мемуары Джессики Симпсон, а пока она продолжает подогревать к ним интерес, рассказывая нелицеприятные истории из своей жизни, подробности которых будут в книге. Снявшись для обложки People, певица поведала о сексуальном насилии, которое она пережила в детстве. А в новом интервью телеканалу Today покаялась в алкогольной зависимости и прокомментировала скандальное участие в шоу Эллен Деджеренес в 2017 году. Тогда, оказавшись в студии телеведущей, Джессика едва могла говорить, чем смутила Эллен и всех присутствующих в зале.

Я даже не могу смотреть это интервью. Это был момент слабости, когда я оказалась в неподходящем месте. Я не могла совладать с собой из-за алкоголя,

— призналась Джессика в интервью Today.

Эпизод с участием Джессики был удален с YouTube-канала Эллен Дедженерес, но ожидаемо был распространен другими пользователями. Стереть из мировой паутины момент, который заставляет ее краснеть, Джессике вряд ли когда-то удастся.

Джессика Симпсон

В своих мемуарах, получивших название «Открытая книга», Джессика Симпсон подробно рассказала о своей зависимости от таблеток и алкоголя. По словам певицы, ее проблемы с различными препаратами начались из-за борьбы за стройное тело. Будучи подростком, она подписала контракт со звукозаписывающей компанией, и ей было настоятельно рекомендовано скинуть 6-7 килограммов. Джессика начала принимать таблетки для похудения, на которых она сидела почти 20 лет. Злоупотреблять алкоголем Джессика начала в 2006 году, во время отношений с певцом Джоном Майером, чтобы «успокоить нервы».

Лишь в 2017 году ей удалось избавиться от пагубной привычки. К тому времени Джессика уже была замужем за Эриком Джонсоном, и у них было двое детей. Незадолго до отказа от алкоголя Джессика и снялась в том злополучном эпизоде шоу Эллен Деджеренес. Согласно New York Times, в своих мемуарах Джессика извинилась перед Эллен и зрителями.

Последний раз певица напилась на Хэллоуин 2017 года. Она начала употреблять алкоголь в 7 утра и была настолько пьяна, что едва могла позаботиться о детях.

Честно говоря, я даже не могу сказать, кто им приготовил тогда завтрак. Я просто хотела лечь спать.

На следующий день Джессика начала работать с терапевтом, который помог ей побороть многолетнюю зависимость. А через некоторое время забеременела своим третьим ребенком.

Джессика Симпсон с мужем и детьми в Хэллоуин-2017 Джессика с супругом и тремя детьми в Рождество-2019

Джессика и Эрик Джонсон с младшей дочерью

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Последнее: В начале февраля свет увидят мемуары Джессики Симпсон, а пока она продолжает подогревать к ним интерес, рассказывая нелицеприятные истории из своей жизни, подробности которых будут в книге. Снявшись для обложки People, певица поведала о сексуальном насилии, которое она пережила в детстве. А в новом интервью телеканалу Today покаялась в алкогольной зависимости и прокомментировала скандальное участие […]