Звездный роман: король Иордании Абдалла и королева Рания

Сегодня, 30 января, свой день рождения отмечает Абдалла II — королю Иордании исполнилось 58 лет. Он является сыном короля Хуссейна ибн Талала, человека, который правил страной в течение почти полувека, привел ее к мирному и стабильному существованию и был любим своими подданными. Абдалла считается достойным сыном своего легендарного отца, а также он образцовый семьянин — муж одной из самых красивых королев нашего времени Рании и отец четверых детей. По случаю дня рождения монарха мы решили вспомнить их с Ранией историю любви. К тому же в этом году пара отметит 27-ю годовщину свадьбы. Больше четверти века вместе — берем пример!

Король Абдалла и королева РанияКликните на фото для просмотра галереи

Рания Аль-Абдулла — обычная палестинская девочка, имеющая самое отдаленное отношение к королевской семье Иордании. Она родилась в Кувейте в семье детского педиатра Файзала Седки аль-Яссина и домохозяйки Ильхэм, которые также воспитывали сына Маджида и дочь Дину. Жизнь Рании до ее встречи с на тот момент еще принцем Абдаллой не была слишком примечательной — по ее выражению, она была «анонимной и нормальной».

Я выросла в обычной семье, которая делает простые вещи: ходит в кино, тренажерный зал, рестораны. Мы дружили с людьми из разных слоев общества, чему я не перестаю радоваться. Родители привили мне, моим сестре и брату понимание, что труд — ключ к успеху.

Рания, 1987 год

Рания окончила кувейтскую школу New English School, затем поступила в Американский университет Каира на факультет международного бизнеса и делового администрирования.

Я изучала бизнес и хотела стать предпринимателем, думала создать собственную компанию или делать нечто подобное. Я была открыта для новых идей.

Во время учебы она даже была удостоена звания «Самой красивой студентки», которое присуждалось путем голосования среди учащихся, и ее фото было напечатано в университетской газете. Обаяние и шарм Рании признавали все, и, несмотря на то что ее рост составляет 163 см, она получила предложение стать моделью, но родители добро на такое занятие не дали.

Будущая королева Иордании Рания в студенческие годы

Возможно, мир бы так никогда и не узнал о ее существовании, если бы в начале 1990-х Ирак не вторгся в Кувейт. Семье Рании пришлось спешно бежать из родной страны в Иорданию: тогда палестинцев массово обвиняли в сотрудничестве с иракскими службами, а их семья имела палестинские корни. Их новым местом жительства стал Амман. По приезду в Иорданию Рания начала искать работу: она успешно прошла собеседование в Citibank, принадлежащий сестре и зятю принца Абдаллы, и получила работу. Спустя некоторое время между сестрой принца Айшой и Ранией завязалась крепкая дружба.

Она была грациозна, как лань, и дисциплинированна, как солдат, — так описывает первое впечатление от знакомства с Ранией сестра Абдаллы II Айша.

Пять месяцев спустя Рания получила работу в международной компании Apple Inc. Ей было всего 22 года, и она даже не могла представить, насколько сильно вскоре изменится ее жизнь.

Будущий правитель Иордании — Абдалла бин Аль-Хуссейн — пришел в этот мир на 8 лет раньше Рании. Он родился в январе 1962 года и стал первым сыном короля Хуссейна и его второй жены британского происхождения, принцессы Муны Аль-Хуссейн. Сразу после своего появления на свет Абдалла получил титул наследного принца, но через три года отец передал этот титул своему брату — принцу Хассану бин Талалу из-за политических соображений.

Король Хуссейн и принцесса Муна с сыном Абдаллой

Абдалла окончил в Аммане колледж Islamic Educational College, после чего был отправлен родителями в Англию. Там он поступил в школу святого Эдмунда в графстве Суррей, затем продолжил образование уже в США — в школе Иглбрук и в Академии Дирфилд, штат Массачусетс. Академия особенно запала в душу будущего короля — до такой степени, что когда он занял трон, то создал в Иордании ее филиал King’s Academy и даже предложил возглавить ее Эрику Уидмеру, директору американской академии.

Король Абдалла в детстве

В 1980-м Абдалла вернулся в Великобританию и стал учащимся Королевской военной академии в Сандхерсте, по окончании которой в течение года служил в 13/18-м Королевском гусарском полку британской армии. Думаете, на этом образование Абдаллы закончилось? Как бы не так! В 1982-м он поступил в Оксфорд, в Пемброк-колледж, на годовой курс, посвященный изучению Ближнего Востока. Только после этого принц Абдалла вернулся на родину, где начал службу в элитной 40-й бронетанковой бригаде Вооруженных сил Иордании в качестве командира взвода и заместителя командира батальона.

Принц Абдалла во времена учебы в Королевской военной академии в Сандхерсте

Без учебы Абдалла долго не протянул и через четыре года вновь уехал в США, поступив там в Школу дипломатии Джорджтаунского университета, где без отрыва от воинской службы защитил магистерскую диссертацию по международной дипломатии. Конечно, такая тяга к саморазвитию, целеустремленность, смелость, ну и происхождение делали Абдаллу одним из самых завидных холостяков своего времени. К моменту встречи с Ранией он был генерал-майором Вооруженных сил Иордании, любил прыгать с парашютом, умел управлять вертолетом и водил автомобили с такой же скоростью и маневренностью, как Вин Дизель в «Форсаже». Рания же, напротив, была девушкой скромной, домашней, предпочитала шумным развлечениям чтение книг и мечтала создать собственный бизнес.

Наступил январь 1993 года. 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену:

В ту самую минуту, как Рания вошла в комнату, я сразу все понял. Знаю, это прозвучит приторно, но для меня это была любовь с первого взгляда.

А в другом интервью добавил:

Это была случайная встреча. Я тогда командовал танковым батальоном, и мы хорошо провели учения в пустыне. Я отпустил своих людей на двадцать четыре часа. Моя сестра пригласила меня на ужин. Я давно не был дома. Принял душ, переоделся и поехал. На том ужине была Рания. Я взглянул на нее один раз и понял: она — единственная, и другой мне не надо.

Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот «красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока».

Я знала, что он сын короля Хуссейна, и немного опасалась общения с ним.

Но Абдалла — не из тех мужчин, которые долго сомневаются и принимают решения. Он привык достигать поставленных целей и добиваться своего, поэтому сразу начал активно и красиво ухаживать за Ранией: их свидания проходили не в ресторанах или кинотеатрах, а в пустыне на квадроциклах, в Красном море за дайвингом или в небе на вертолете. Друзья говорили, что Абдалла будто вызволил Ранию из ее привычной и безопасной «ракушки», а она — укротила его чересчур активный нрав.

Думаю, он был сильно заинтересован во мне, поэтому поставил себе цель и добился ее.

В своем первом интервью в программе 60 Minutes, которое Рания давала уже в качестве королевы Иордании, она рассказала, что будущий муж покорил ее своим чувством юмора и в хорошем смысле простотой, человечностью.

Всего через два месяца Абдалла сделал Рании предложение, причем по всем правилам: вместе с отцом, королем Иордании Хуссейном — легендарной личностью, правившей страной 47 лет, он приехал в дом обычного доктора-беженца просить руки его дочери.

Король приехал к моему отцу и сказал: «Как ты уже понимаешь, мы приехали просить у тебя руки твоей дочери». Это было очень романтично, и король Хуссейн был действительно рад за сына, ведь он встретил своего человека, — рассказывала Рания.

Тогда же мать короля Хуссейна, королева Зайна, предрекла Рании, что ей предстоит стать алмазом и украшением их династии. Еще через три месяца — 10 июня 1993 года — пара поженилась. Несмотря на то что свадьба Абдаллы не носила статус празднества наследника престола, ее все равно провели с настоящим королевским размахом, а сам день был объявлен государственным праздником. Невеста Рания была одета в белое платье с золотой отделкой от британского дизайнера Брюса Олдфилда. Кстати, этого модельера очень любила британская принцесса Диана и часто заказывала у него праздничные наряды.

Свадьба Рании и Абдаллы

свадьба Рании и АбдаллыВ своей автобиографической книге Олдфилд рассказал о том, что вдохновение на создание платья для Рании он черпал в исторических книгах о сирийских нарядах. Также дизайнер вспомнил, что платье будущей королевы было настолько пышным и тяжелым, что она едва смогла сесть в машину.

На помощь ей были призваны 5 девушек, они помогали ей нести платье и держали букеты.

Принц Абдалла же был одет в парадный военный костюм, украшенный многочисленными медалями, а также имел при себе церемониальный меч.

Церемония была проведена королем Хуссейном, который, как теперь и сам Абдалла II, считается в Иордании прямым потомком пророка Мухаммеда. После обряда молодожены проехали по улицам Аммана в открытом кабриолете, украшенном цветами и бантами. Везде и всюду их приветствовали ликующие толпы иорданцев.

Абдалла и Рания на свадебной вечеринке

Счастливо и спокойно молодая семья жила до 1999 года. Рания успела привыкнуть к своему новому статусу принцессы, к новой семье, у нее родилось двое детей: в 1994-м на свет появился наследный принц Хусейн, в 1996-м — принцесса Иман.

Король Абдалла II и королева Рания с сыном Хусейном и дочкой Иман

Королева Рания, король Абдалла и их старшие дети — принц Хусейн и принцесса Иман

Вдруг король Хуссейн, к тому времени тяжело болеющий онкологией, решает забрать у своего брата титул кронпринца (говорят, из-за конфликта) и передать его вновь своему сыну Абдалле. Это было слишком неожиданно для всех и особенно для молодой четы, которая не могла представить подобное развитие событий.

Мой муж вошел в комнату и сказал тогда: «Рания, меня хотят назначить кронпринцем». И у меня был всего час, чтобы принять это и обдумать, как сильно изменится наша жизнь, — рассказывала впоследствии Рания.

Через две недели после передачи права наследования трона своему сыну Его Величество Хуссейн умер.

Это были очень-очень тяжелые дни для нас. Он был не только дедушкой для моих детей, отцом моего мужа и моим свекром, он был также моим очень хорошим другом.

В тот же день новым королем был провозглашен Абдалла, и в июне была проведена церемония коронации. Вместе с титулом монарха Абдалла II унаследовал пост Верховного главнокомандующего войсками Иордании, ему было присвоено звание фельдмаршала Вооруженных сил Иордании. Кроме того, Абдалла II стал маршалом Королевских Иорданских ВВС.

Рания стала самой молодой королевой среди всех современных монархов мира. Уже тогда она решила, что должна запомниться не только своей молодостью и красотой, но главное — благими делами, и со всей страстью отдалась гуманитарным и социальным миссиям. Рания активно занялась реформами в сферах образования и здравоохранения, начала работать над развитием туризма в Иордании и расширением культурного диалога между Западом и арабским миром.

Не думаю, что кто-то может к такому подготовиться или вообще изначально знает, каково это — быть королевой. Я бы хотела, конечно, чтобы продавались такие книги, они бы мне очень помогли. Но уверена, мою участь облегчил тот факт, что моя семья — муж и его отец — очень простые люди с легким характером. И даже при наличии всех этих обязательств и формальностей, возвращаясь домой, мы ведем нормальную, семейную жизнь, — говорила Рания.

Рабочий стол Рании

Временами я скучаю по тому времени, когда, ложась спать, мне было не о чем беспокоиться, кроме моей семьи. Ложась спать теперь, я начинаю думать, будут ли обильные дожди в этом сезоне, или достаточно ли мы сделали для экономического прогресса. Я думаю о женщине, которую я повстречала на улице и у которой не хватает денег для лечения сына. Теперь у меня нет недостатка в переживаниях, и это, пожалуй, самое радикальное, что поменялось в моей жизни.

Ранию во всем поддерживает король Абдалла II, который, по ее признанию, не только супруг, но также и ее друг и деловой партнер.

Король имеет исполнительную, политическую и экономическую власть, я же работаю через организации гражданского общества. Но мы, как и любая семья, часто сидим за ужином и многое обсуждаем. Бывает, он рассказывает мне о чем-то, а я делюсь своими мыслями на этот счет. И иногда он говорит: «Это звучит хорошо» или «Это не так». Мы самые большие поклонники друг друга, а также самые большие критики.

Позже у Абдаллы и Рании родилось еще двое детей: в 2000 году — принцесса Сальма и в 2005 году — принц Хашим.

Королева Рания с сыном Хусейном, дочками Иман и Сальмой

Король и королева Иордании с дочерьми в 2017 году

Королева Рания с дочерьми

Семья короля и королевы Иордании стремится вести образ жизни обыкновенных людей. Они не приемлют пафоса, не любят лишней свиты, поэтому имеют ограниченное количество охраны. Их любимым времяпрепровождением является такое, в которое была бы вовлечена вся их семья:

Нет ничего лучше, чем бегать по пляжу с детьми, строить замки и смотреть, как дети купаются. Красное море — рай для аквалангистов, а мой муж является одним из них. Мой старший сын плавает с трубкой и маской, а также катается на серфинге, дочки плавают и играют на пляже, а младший сын Хашим любит возиться в песке. Но больше всего мы любим проводить время на пляже все вместе: мы разговариваем, слушаем музыку и делаем барбекю.

В 2017-м, в день свадебной годовщины, Рания писала в Instagram:

Наша совместная жизнь — Божье благословение! Мы вместе 24 года, а я до сих пор чувствую себя самой счастливой женщиной в мире! С праздником!

Королева Рания и король Абдалла II Королева Рания и король Абдалла II с детьми

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