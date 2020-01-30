Опубликована подтверждающая причастность СБУ к сокрытию громких убийств запись

Запись, свидетельствующую о причастности сотрудника Службы безопасности Украины к сокрытию громких преступлений, в том числе, предположительно, убийства журналиста Павла Шеремета, опубликовал бывший первый замруководителя администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«К вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше десяти других сотрудников СБУ», – написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал на своем YouTube-канале запись разговора сотрудника СБУ Андрея Омельченко и подозреваемого в умышленном убийстве Владислава Грищенко, который также проходит свидетелем по делу об убийстве Павла Шеремета.

«В ходе разговора сотрудник спецслужбы подсказывает собеседнику, как нужно прятаться от уголовного преследования за совершение умышленного убийства: как спрятать доказательства, давить на следствие, собирать «активистов» и как давить на общественное мнение», – добавил Портнов.

Он пояснил, что Грищенко обвиняется в убийстве бизнесмена в Ивано-Франковской области, так как следы его ДНК были найдены на мине, установленной в машине убитого. Такая же мина, по словам юриста, была заложена и под автомобиль Шеремета, после чего Грищенко вместе супругой были привлечены к делу об убийстве журналиста как свидетели.

Портнов озвучил требование немедленно задержать Омельченко и начать расследование преступной деятельности сотрудников СБУ.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.

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Последнее: Запись, свидетельствующую о причастности сотрудника Службы безопасности Украины к сокрытию громких преступлений, в том числе, предположительно, убийства журналиста Павла Шеремета, опубликовал бывший первый замруководителя администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. «К вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст […]