Путин поручил проработать создание единой базы жертв политических репрессий

Путин поручил проработать создание единой базы жертв политических репрессий

30.01.2020, 15:12, Новости дня

До 1 октября Росархив, ФСБ, МВД и ФСИН должны проработать возможность создания единой базы жертв политических репрессий, следует из поручения президента РФ по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД РФ и ФСИН РФ вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения. Срок – 1 октября 2020 года», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Ответственные – главы ведомств и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.



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