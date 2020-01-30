Путин поручил проработать создание единой базы жертв политических репрессий

До 1 октября Росархив, ФСБ, МВД и ФСИН должны проработать возможность создания единой базы жертв политических репрессий, следует из поручения президента РФ по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД РФ и ФСИН РФ вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения. Срок – 1 октября 2020 года», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.
Ответственные – главы ведомств и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В декабре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Запись, свидетельствующую о причастности сотрудника Службы безопасности Украины к сокрытию громких преступлений, в том числе, предположительно, убийства журналиста Павла Шеремета, опубликовал бывший первый замруководителя администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. «К вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ставрополе будут выселять дебоширов и алкоголиков / 7 декабря
- В Японии захотели, чтобы спортсмены под флагом РФ выступали на Играх в Токио / 27 декабря
- В РФ заявили, что идея Качиньского о российских репарациях – попытка сгладить дипломатический провал / 25 января
- Совфед просит срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий / 23 декабря
- Стало известно о нападении Турции на войска Сирии / 30 декабря
- Роспотребназдор назвал самые опасные блюда в ресторанах / 5 января
- Путин назвал Кадырова «героем труда» и сказал, что «указов о присвоении звания Героя России просто так не подписывает» / 19 декабря
- Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала / 24 января