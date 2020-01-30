После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века»

Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию.

Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС.

О заключении "сделки века" Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху объявили на совместной пресс-конференции во вторник. По ее условиям будет создано государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. В создание нового палестинского государства будет вложено 50 миллиардов долларов. При этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.

Власти Палестины этот план категорически не устраивает. Они не согласны отказаться от притязаний на Иерусалим и требуют восстановления своих границ до 1967 года. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

Источник: Вести

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Последнее: Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию. Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС. О заключении "сделки века" Дональд Трамп и […]