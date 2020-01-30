После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века»

После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века»

30.01.2020, 15:06, Новости дня

Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию.

Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС.

О заключении "сделки века" Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху объявили на совместной пресс-конференции во вторник. По ее условиям будет создано государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. В создание нового палестинского государства будет вложено 50 миллиардов долларов. При этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.

Власти Палестины этот план категорически не устраивает. Они не согласны отказаться от притязаний на Иерусалим и требуют восстановления своих границ до 1967 года. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

 

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию. Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС. О заключении "сделки века" Дональд Трамп и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика