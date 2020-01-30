После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века»

Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию.
Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС.
О заключении "сделки века" Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху объявили на совместной пресс-конференции во вторник. По ее условиям будет создано государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. В создание нового палестинского государства будет вложено 50 миллиардов долларов. При этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.
Власти Палестины этот план категорически не устраивает. Они не согласны отказаться от притязаний на Иерусалим и требуют восстановления своих границ до 1967 года. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию. Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС. О заключении "сделки века" Дональд Трамп и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Певица Валерия ответила на требование уехать из России / 14 января
- Зеленский: За Порошенко очень много различных грехов / 13 декабря
- На Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом / 29 декабря
- Цимбалюк придумал ответ Путину про «украинские танки» на Кубани / 20 декабря
- В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии / 18 декабря
- Консультировать по вопросам лицензирования строительства должны не в Госархстройинспекции, а в Центрах админуслуг – глава ГАСИ Костенко / 16 января
- Ты тоже можешь!: «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей / 27 января
- Мнения: Запрет на курение в аэропортах – это пытка / 29 ноября