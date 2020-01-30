Бесланцам, пострадавшим при теракте, окажут дополнительную поддержку

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта 2004 года.
Данный шаг содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, который размещен на сайте Кремля.
В документе отмечается, что доклад руководителя правительства главе государства о мерах по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в ходе теракта 1-3 сентября 2004 года, должен быть представлен до 1 апреля 2020 года.
Жертвами террористического акта, в результате которого бандиты загнали в школу № 1 североосетинского города Беслана более тысячи заложников, стали 334 человека (в том числе 318 заложников), из которых 186 — дети.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию. Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС. О заключении "сделки века" Дональд Трамп и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политика: Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым» / 5 декабря
- Фонд госимущества Украины начал подготовку к приватизации «Центрэнерго» / 21 января
- Названы основные тенденции в российском туризме в 2020 году / 25 декабря
- Нардеп от «Слуги народа» Мандзий принял присягу / 6 декабря
- Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире в первый день после выхода на биржу / 12 декабря
- В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. / 15 января
- Россияне выразили отношение к доставке товаров на дом / 28 ноября
- Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева – СМИ / 2 декабря