Бесланцам, пострадавшим при теракте, окажут дополнительную поддержку

Бесланцам, пострадавшим при теракте, окажут дополнительную поддержку

30.01.2020, 15:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта 2004 года.

Данный шаг содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, который размещен на сайте Кремля​​​.

В документе отмечается, что доклад руководителя правительства главе государства о мерах по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в ходе теракта 1-3 сентября 2004 года, должен быть представлен до 1 апреля 2020 года.

Жертвами террористического акта, в результате которого бандиты загнали в школу № 1 североосетинского города Беслана более тысячи заложников, стали 334 человека (в том числе 318 заложников), из которых 186 — дети.

Источник: Вести



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