Самолет S7 приземлился в Домодедове из-за угрозы взрыва

Прибывший в Домодедово из Симферополя самолет авиакомпании S7 встречали сотрудники собственной безопасности воздушной гавани и полицейские. Причина — одна из пассажирок рейса пригрозила привести в действие взрывное устройство.

Airbus A321 со 195 пассажирами на борту уже отбуксировали на стоянку, в настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются наладить контакт с предполагаемой злоумышленницей. Никаких требований она не выдвигала.

Источник "Интерфакса" утверждает, что женщина перебрала с алкоголем, а после приземления лайнера встала в проходе, подняла сумку и заявил о наличии бомбы.

Поблизости находятся кареты скорой помощи и машины пожарной охраны.

Источник: Вести

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