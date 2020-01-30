Самолет S7 приземлился в Домодедове из-за угрозы взрыва

Прибывший в Домодедово из Симферополя самолет авиакомпании S7 встречали сотрудники собственной безопасности воздушной гавани и полицейские. Причина — одна из пассажирок рейса пригрозила привести в действие взрывное устройство.
Airbus A321 со 195 пассажирами на борту уже отбуксировали на стоянку, в настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются наладить контакт с предполагаемой злоумышленницей. Никаких требований она не выдвигала.
Источник "Интерфакса" утверждает, что женщина перебрала с алкоголем, а после приземления лайнера встала в проходе, подняла сумку и заявил о наличии бомбы.
Поблизости находятся кареты скорой помощи и машины пожарной охраны.
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