Самолет S7 приземлился в Домодедове из-за угрозы взрыва

Самолет S7 приземлился в Домодедове из-за угрозы взрыва

30.01.2020, 15:06, Новости дня

Прибывший в Домодедово из Симферополя самолет авиакомпании S7 встречали сотрудники собственной безопасности воздушной гавани и полицейские. Причина — одна из пассажирок рейса пригрозила привести в действие взрывное устройство.

Airbus A321 со 195 пассажирами на борту уже отбуксировали на стоянку, в настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются наладить контакт с предполагаемой злоумышленницей. Никаких требований она не выдвигала.

Источник "Интерфакса" утверждает, что женщина перебрала с алкоголем, а после приземления лайнера встала в проходе, подняла сумку и заявил о наличии бомбы.

Поблизости находятся кареты скорой помощи и машины пожарной охраны.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кремль после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжает анализировать сделку по ближневосточному урегулированию. Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в четверг в Кремле. Во время переговоров израильский премьер предложил президенту РФ обсудить "сделку века", выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу, сообщает ТАСС. О заключении "сделки века" Дональд Трамп и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика