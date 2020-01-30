Рейс Симферополь – Москва экстренно сел в Домодедово из-за угрозы взрыва

Рейс Симферополь – Москва экстренно сел в Домодедово из-за угрозы взрыва

30.01.2020, 15:05, Новости дня

Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы террористического акта, сообщают СМИ.

Пилоты рейса Симферополь – Москва сообщили о нештатной ситуации на борту и решили посадить судно, информирует Mash.

По этим данным, борт прямо сейчас отправился на стоянку, на месте его ожидает оперативная группа. Уточняется, что угрозу якобы представляет одна из пассажирок борта.

Телеканал РЕН-ТВ сообщил, что женщина якобы выкрикивала угрозы и вела себя неадекватно, она заявляла, что у нее в сумке якобы находится взрывное устройство.

Представитель экстренных служб региона отметил РИА «Новости», что сейчас судно буксируют на стоянку. Он подтвердил, что одна из пассажирок пригрозила устроить взрыв на борту.



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