Озвучен мотив подбросивших наркотики Голунову полицейских

По версии следствия, начальник отделения УВД по ЗАО Москвы Игорь Лиховец создал преступную группу из сотрудников полиции, чтобы ради повышения по службе задержать журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подбросив ему наркотики, сообщил знакомый с материалами дела источник.

«Начальник отделения Лиховец создал преступную группу, чтобы получить повышение по службе и различные награды», – передает слова источника ТАСС.

Он добавил, что наркополицейские таким образом пытались улучшить показатели работы. Пока следствие не рассматривает версию, что произошедшее связано с журналистской деятельностью Голунова.

До этого также сообщалось, что постановление об обыске в квартире Голунова за неделю до его задержания подписал экс-глава УВД по ЗАО Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков.

В четверг были арестованы экс-полицейские Роман Феофанов и Денис Коновалов.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены, а также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В среду были задержаны пять фигурантов дела Голунова, которые, предположительно, подкинули наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

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