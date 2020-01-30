Ученые научно объяснили человеческую глупость

Ученые научно объяснили человеческую глупость

30.01.2020, 15:04, Разное

Китайские исследователи научно объяснили человеческую глупость. Они дали ответ на вопрос: почему люди совершают глупые поступки, если они такие умные.
Психологи приложили много усилий, чтобы выяснить, почему же люди совершают ошибки, заведомо зная о негативных последствиях принятого решения. Теоретически, каждый человек способен принять правильное и разумное решение, но очень часто, столкнувшись с трудностями, совершает глупости.

Ученые пришли к выводу, что глупые поступки человек совершает из-за неопределенности. Именно сомнение движет теорией квантовой механики. За основу своих исследований эксперты взяли теорию классического обучения с подкреплением, используемым в человеческой психологии и при изучении искусственного интеллекта. Методика с подкреплением основана на вознаграждении и наказании. То есть любое правильно принятое решение должно поощряться, а глупые поступки – наказываться.

Люди совершают глупости из-за неопределенности, по методу, называемому в РФ «на авось». Это когда нет возможности предвидеть исход принятого решения на уровне квантовой механики, но все же остается надежда на лучшее, расчет на получение награды, а никак не на наказание.



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