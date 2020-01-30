Мнение: Разгром в Марибе

Мнение: Разгром в Марибе

30.01.2020, 14:59, Разное

Хуситы объявили о крупной военной победе в центральном Йемене, которая по масштабам превосходит разгром 3-х саудовский бригад в Наджране осенью прошлого года.
Бригадный генерал Яхья ас-Сари тезисно рассказал о том, как были разгромлены крупные силы хадистов:

— С помощью Бога Йеменские вооруженные силы смогли сорвать масштабный план противника, который был нацелен на столицу страны Сану.
— Нашим силам удается освободить все районы в Ниме и нанести огромный урон врагам в ходе контрнаступления.
— Операции наших сил продолжаются, и к западу от Мариба произошел прогресс, который привел к освобождению некоторых территорий в провинциях Мариб и Аль-Джавф.
— 2500 квадратных километров Йемена было освобождено в ходе операции «Бонян аль-Марсус», и тысячи военнослужащих врагов были убиты, ранены или пленены.
— 17 бригад и 20 батальонов и их оборудование были уничтожены во время этой операции.
— Две бригады из так называемого «Третьего региона», сосредоточенные в Сирва в Марибе, были вынуждены покинуть территорию, а также отступили три бригады в так называемом «Шестом регионе», сосредоточенные в Аль-Джавфе».
— Вооруженные силы Йемена разрешили сотням вражеских солдат спасаться бегством во исполнение указаний руководства щадить тех, кто решил бежать с поля боя.
— Йеменские вооруженные силы высоко ценят ответственную роль жителей Нима, Мариба и Джавфа и их свободных племен, которые сотрудничали в изгнании оккупантов и оккупантов и помогали в ходе проведения этой операции.
— Вооруженные силы Йемена приветствуют всех уважаемых и свободных йеменцев для выполнения их национального и религиозного долга на этом историческом этапе.
— Йеменские ракетные силы и ВВС совершили качественные атаки на компанию Saudi Aramco в аэропортах Джизана и Абхи.
— Что касается отношения США к палестинскому делу, то Йеменские вооруженные силы подчеркнули солидарность с палестинским народом в противостоянии заговору США.
— Более подробная информация будет раскрыта в будущем.

В заявлении также содержится призыв ко всем йеменцам, которые сотрудничали с агрессией Саудовской Аравии, вернуться к приличиям, пообещав терпимо относиться к ним.

https://english.iswnews.com/10735/details-of-ansar-allahs-recent-operations-against-saudi-coalition-in-nihm-marib-and-jawf/ — цинк

Фактически, хуситы заявляют (с традиционными помпезностями), что они разгромили войска центрального фронта интервентов, которые еще недавно собирались наступать на столицу страны.
Командующий местным фронтом хадистов после развала фронта и серьезных материальных потерь был заменен.
Сообщается, что часть местных шейхов и членов движения "Аль-Исла" ориентированные на Турцию и Катар, фактически поддерживали продвижение хуситов, что также стало для интервентов неприятной неожиданностью — помимо ударов на фронте еще и тыл начал разваливаться, что предопределило итоговое поражение.
Хуситы рассчитывают, что инерция наступления позволит им взять города Хазм и Мариб. Фронт постепенно приближается к административному центру мухафазы.

С учетом заявленных потерь в тысячи убитых, раненых и пленных, а также цифры в 17 бригад и 20 батальонов, большая часть войск смогла отступить, уже традиционно побросав технику и различное военное имущество. Судя по первым опубликованным кадрам с трофейной техникой, произошло очередное позорище саудитов.

Брошенная база в Ниме https://twitter.com/090203KKhamushi/status/1222611265790578688
Даже на этих двух коротких видео видны десятки брошенных единиц техники.

В общем, ждем новых зажигательных роликов с трофеями и нагибанием саудитов и их марионеток.

Источник: Colonel Cassad



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