Озвучены убытки турбизнеса от приостановки потока из Китая

Убытки въездного туристического бизнеса в РФ могут составить до 100 млн долларов, если выезд китайских туристов за границу не восстановят до конца марта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до 100 млн долларов», – сказала Ломидзе, передает ТАСС.

Кроме того, по ее словам, российский выездной туристический бизнес может потерять от 500 до 700 млн рублей. «Что касается выездного туризма. По данным Ростуризма, глубина продаж достигает июня, оценочно забронировано и частично или полностью оплачено примерно 30-32 тыс. туров. Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма оценочно составят примерно 500-700 млн рублей», – сказала Ломидзе.

Ранее глава правительства поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания».

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.





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