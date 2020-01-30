В Кремле ответили на вопрос об отношении к «сделке века»

После встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Кремль продолжает анализировать американскую «сделку века» по ближневосточному урегулированию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Продолжаем анализировать», – передает его слова ТАСС.

Ранее источник сообщил, что Путин и Нетаньяху долго, глубоко и основательно обсуждали план палестино-израильского мирного урегулирования, представленного президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.





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