В Крыму чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам по батону хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Крымские власти подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинград. Фото со встреч, где чиновницы в норковых шубах вручают пенсионерам батоны, опубликовала глава Керченского городского совета, член партии «Единая Россия» Мая Хужина, однако вскоре удалила публикацию из-за негативной реакции пользователей соцсетей.
«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — написала Хужина.
В комментариях к публикации пользователи соцсетей отметили, что чиновницы пришли в гости к ветеранам в шубах. В ответ на это Хужина заявила, что «эти люди не нуждаются в подарках».
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