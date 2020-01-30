Контрразведка СБУ задержала боевика ДНР из группировки «Призрак»

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июня 2014 года мужчина присоединился к террористам «ДНР».
Мужчина нес «боевые дежурства» на блокпостах в районе пгт Северск. После освобождения населенного пункта тем же летом он сбежал от боевиков и длительное время скрывался на территории РФ.
В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020 года был задержан контрразведчиками спецслужбы.
Бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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