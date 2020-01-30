Контрразведка СБУ задержала боевика ДНР из группировки «Призрак»

Контрразведка СБУ задержала боевика ДНР из группировки «Призрак»

30.01.2020, 14:54, Новости дня

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июня 2014 года мужчина присоединился к террористам «ДНР».

Мужчина нес «боевые дежурства» на блокпостах в районе пгт Северск. После освобождения населенного пункта тем же летом он сбежал от боевиков и длительное время скрывался на территории РФ.

В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020 года был задержан контрразведчиками спецслужбы.

Бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Каникулы студентам из Китая, обучающимся в России, из-за коронавируса продлены до 2 марта, сообщили в Минобрнауки. «Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график», – передает РИА «Новости» текст приказа министерства. Ранее […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика