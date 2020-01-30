Рекордное количество украинцев посетило Таиланд в 2019 году

В течение 2019 года Королевство Таиланд посетили более 100 тысяч украинцев. Об этом 30 января сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в Twitter.

«По информации иммиграционного бюро Таиланда в 2019 году Королевство посетило более 100 тысяч украинцев — рекордное количество со времени независимости Украины — на 25000 больше, чем в 2018», — говорится в сообщении.

За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100000 українців — рекордна кількість з часу незалежності України — на 25000 більше, ніж у 2018 р. Це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 р. безвізового режиму для укр туристів. pic.twitter.com/pcTwZEGgra

— Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020

В марте 2019 года стало известно, что с 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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