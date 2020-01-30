Лукашенко потребовал преодолеть «связанный с Россией» негатив в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны преодолеть негативные явления в экономике, «особенно связанные с Россией».

Об этом он сказал, назначая заместителем главы администрации президента Валерия Бельского, передает РИА «Новости».

«Надо будет планировать (пятилетку до 2025 года – прим. ВЗГЛЯД), притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией», – сказал белорусский лидер.

Напомним, с начала года обострились разногласия РФ и Белоруссии в нефтяной сфере – Минск стал искать альтернативные поставки. Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела в Норвегии. Также Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

Лукашенко заявил, что конфликт произошел якобы из-за желания Москвы продавать нефть Белоруссии по цене выше мировой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.

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