Лукашенко потребовал преодолеть «связанный с Россией» негатив в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны преодолеть негативные явления в экономике, «особенно связанные с Россией».
Об этом он сказал, назначая заместителем главы администрации президента Валерия Бельского, передает РИА «Новости».
«Надо будет планировать (пятилетку до 2025 года – прим. ВЗГЛЯД), притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией», – сказал белорусский лидер.
Напомним, с начала года обострились разногласия РФ и Белоруссии в нефтяной сфере – Минск стал искать альтернативные поставки. Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела в Норвегии. Также Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.
Лукашенко заявил, что конфликт произошел якобы из-за желания Москвы продавать нефть Белоруссии по цене выше мировой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.
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