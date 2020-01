Астрономы впервые получили самые детальные снимки Солнца

Национальный научный фонд (NSF) опубликовал первые сделанные самым большим в мире солнечным телескопом Inouye (Daniel K. Inouye Solar Telescope – DKIST) изображения, на которых поверхность Солнца изображена в мельчайших деталях.

4-метровй телескоп DKIST находится на Гавайях, астрофизики рассчитывают при помощи него более детально изучить строение звезды и ее влияние на земные процессы. Также новое оборудование позволит ученым наносить на карту поверхность Солнца и его атмосферные магнитные поля, особенно внутреннюю корону, говорится в сообщении на сайте фонда.

Ранее для изучения поверхности солнца приходилось дожидаться затмения. Видео размещено в Twitter NSF.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required.

Ранее было опубликовано первое фото, полученное новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ». На изображении запечатлен рентгеновский пульсар Центавр X-3, находящийся в 18,6 тыс. световых лет от Земли.

