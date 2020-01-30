В РПЦ отреагировали на данные о запрете епископам приезжать на отпевание Чаплина

В РПЦ отреагировали на данные о запрете епископам приезжать на отпевание Чаплина

30.01.2020, 14:44, Новости дня

В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли информацию о том, что патриарх Кирилл якобы запретил представителям высшего духовенства принимать участие в отпевании священника Всеволода Чаплина, которое состоялось накануне в Москве.

Источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что «слухи о запрете епископату участвовать отпевании в протоиерея Всеволода Чаплина являются измышлениями», передает «Интерфакс».

Напомним, 26 января умер 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин. Позже выяснилось, что это произошло в результате острой ишемической болезни сердца.

Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, возможно ли было спасти Чаплина.



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